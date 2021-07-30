Лобода попытается спеть в Одессе

Светлана Лобода, фото: lobodaofficial

https://racurs.ua/n158114-loboda-popytaetsya-spet-v-odesse.html

Ракурс

Светлана Лобода, украинская певица, живет и выступает в России, планирует выступить в Одессе.

Концерт анонсирован на 14 августа в Ibiza Beach Club. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

Моя родная Украина! Я так соскучилась! — заявила Лобода в сообщении.

По ее словам, это будет «грандиозный вечер с жаркими танцами, любимыми хитами и премьерами».

Мы готовим множество сюрпризов, — заверила Лобода. — Как же мы ждем эту встречу!

Согласно данным на сайте Ibiza, стоимость билетов на этот концерт стартует от 1,3 тыс. грн.

Напомним, в 2017 году попытка Лободы выступить Одессе в ночном клубе «Аркадия» завершилась неудачей.

Под заведением собрались активисты, которые требовали отменить концерт и лишить Лободу гражданства, возникли столкновения. Концерт был отменен, а саму Лободу эвакуировали на специальном катере.