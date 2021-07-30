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Ракурс
Светлана Лобода, фото: lobodaofficial

Лобода попытается спеть в Одессе

30 июл 2021, 12:20
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Светлана Лобода, украинская певица, живет и выступает в России, планирует выступить в Одессе.

Концерт анонсирован на 14 августа в Ibiza Beach Club. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

Моя родная Украина! Я так соскучилась! — заявила Лобода в сообщении.

По ее словам, это будет «грандиозный вечер с жаркими танцами, любимыми хитами и премьерами».

Мы готовим множество сюрпризов, — заверила Лобода. — Как же мы ждем эту встречу!

Согласно данным на сайте Ibiza, стоимость билетов на этот концерт стартует от 1,3 тыс. грн.


Напомним, в 2017 году попытка Лободы выступить Одессе в ночном клубе «Аркадия» завершилась неудачей.

Под заведением собрались активисты, которые требовали отменить концерт и лишить Лободу гражданства, возникли столкновения. Концерт был отменен, а саму Лободу эвакуировали на специальном катере.

Источник: Ракурс


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