Вакцинировать часть детей разрешили в Украине

https://racurs.ua/n158115-vakcinirovat-chast-detey-razreshili-v-ukraine-detali.html

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Вакцинация от коронавируса детей от 12 лет будет разрешена в Украине со следующей недели. Речь идет о тех, кто получил специфические медицинские заключения, или нуждается в выезде за границу на учебу или лечение.

Такую новость сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире «1+1». Соответствующий приказ Минздрава подписан и вакцинация части детей от 12 лет начнется уже с понедельника. Впоследствии Минздрав обнародовал условия вакцинации.

Для прививки подростков будет использоваться только вакцина Pfizer.

Вакцинация подростков доступна только по показаниям — или тяжелые соматические заболевания, или определенные гуманитарные вещи, связанные с выездом за границу или учебой за границей, — сообщил Кузин.

Процесс будет происходить по четкой инструкции.

Кузин пояснил, что ребенок, которому надо получить ковид-прививку, должен иметь медицинское заключение или справку в произвольной форме, которая оформляется педиатром. С этими документами ребенок должен прийти с родителями в центр вакцинации.

В то же время Кузин сообщил, что пока массовой вакцинации детей не предвидится.

Хотим убедиться, что сейчас все группы риска охвачены первично прививками, — сказал Кузин.



Для получения прививки родители детей 12−15 лет или сами дети в возрасте 16−17 лет обращаются к педиатру или семейному врачу ребенка.

Напомним, что сегодня стало известно о возможном продлении карантина в Украину.