Закон про олігархів «слуги» протиснули у порядок денний Ради

Верховна Рада розгляне законопроект №5599, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n160422-zakon-pro-oligarhiv-slugy-protysnuly-u-poryadok-dennyy-rady.html

Ракурс

Законопроект № 5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» погоджувальна рада сьогодні, 20 вересня, включила в порядок денний пленарного тижня Верховної Ради.

Відповідне рішення, ініціатором якого був заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко, підтримали більшість представників фракцій.

Водночас голова Верховної Ради Дмитро Разумков перед голосуванням назвав цей законопроект неготовим, оскільки навіть немає висновку юридичного департаменту. Тому, наголошує Разумков, поки не будуть проведені всі процедури, цей законопроект не може бути винесений на розгляд депутатів.

Нагадаємо, Разумков сьогодні на засіданні погоджувальної ради заявив, що за його відставку депутатам пропонують значні суми грошей за голос і пообіцяв звернутися до антикорупційних органів з цього приводу.