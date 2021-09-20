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Ракурс
Первые ночные заморозки ударят по западу и Киевщине. Фото: rt.com

Первые ночные заморозки ударят по западу и Киевщине (КАРТА)

20 сен 2021, 13:29
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Опасные метеорологические явления ожидаются в Украине в ближайшие дни.

Ночью в среду, 22 сентября, в западных областях на поверхности почвы заморозки 0−3°. Такие же показатели ожидаются и 23 сентября. Заморозков не прогнозируются в южных, восточных областях и на Закарпатье. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, ночью 23 сентября в Киевской области на поверхности почвы заморозки 0−3°.

Погода на Киевщине 22 сентября. Карта: Gismeteo


Как рассказывают эксперты, урожай некоторых растений под влиянием кратковременного похолодания может сильно повредиться или даже погибнуть. Уже при 1° морозу страдают теплолюбивые культуры, которые обычно располагаются близко к земле: кабачки, свекла, огурцы, ягоды и томаты. Также первые осенние заморозки очень опасны и для виноградников. При замерзании листья опадают, а ягоды становятся бурыми и мягкими.

Напомним, синоптики сообщали, что с 22 сентября на территорию нашей страны придет осеннее похолодание, которое будет сопровождаться ночными заморозками.

Источник: Ракурс


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