Адаптивный карантин в Украине продлили — детали

https://racurs.ua/n160425-adaptivnyy-karantin-v-ukraine-prodlili-detali.html

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У связи с ухудшением эпидемической ситуации правительство на внеочередном заседании приняло решение продлить действие адаптивного карантина до 31 декабря 2021 года.

Дату введения по всей стране желтого уровня эпидемиологической опасности огласит 21 сентября Государственная комиссия ТЭБ и ЧС. Об этом заявили чиновники 20 сентября во время селекторного совещания, сообщила пресс-служба Кабмина.

Вместе с желтой зоной заработают новые правила адаптивного карантина, которые ослабляют ограничения для тех заведений хозяйствования и образования, в которых привито первой дозой не менее 80% персонала.

Нагрузка на систему здравоохранения пока контролируема. Реанимационные койки заняты на 33%, койки с кислородом на 29%, но при этом людей, которым назначена кислородная терапия, на этих койках только 19%, — цитирует пресс-служба правительства министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Премьер Денис Шмыгаль напомнил, что одновременно заработают новые правила адаптивного карантина, которые ослабляют ограничения для тех заведений хозяйствования и образования, в которых прививки первой дозой получили не менее 80% персонала.

В желтой зоне эпидопасности окончательное решение о том, можно ли предоставлять услуги только вакцинированным, или соблюдать все карантинные ограничения, остается за владельцем.

Чтобы верифицировать безопасность посетителей или работников учреждений (кроме образования) временно следует пользоваться: