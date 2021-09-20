Коронавірус в Україні. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n160427-idealno-dlya-vyvchennya-kovidu-ekspert-pro-smertnist-i-vakcynaciu-v-ukrayini.html

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Коронавірус в Україні спалахнув з новою силою. Через штам «Дельта» в країні почалася чергова хвиля захворювання.

Аналітик Євген Істрєбін, який стежить за COVID-статистикою з початку пандемії, назвав Україну ідеальною територією для наукових досліджень. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Також експерт опублікував графіки, на яких видно три хвилі коронавірусу:

уханьський варіант;

варіант «Альфа»;

варіант «Дельта».

Так, наприклад, в Харківській області темп росту заповнення ліжкомісць становить 51%, на Львівщині — 69%, а в Чернівецькій області — 38%.

Тим часом вакцинація залишається на таких рівнях:

Харківська область — 17%/12,3%;

Львівська область — 5,3%/12,6%;

Чернівецька область — 13,3%/10%.

Статистика коронавірусу в Україні на вихідні традиційно зменшилася, але багато хворих потребують госпіталізації. За 19 вересня в Україні зафіксували 2 тис. 265 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Серед хворих — 275 дітей та 22 медпрацівників. До лікарень потрапили 1 тис. 225 осіб, а 44 хворих померли. Подолали коронавірус за добу 565 осіб. Було зроблено 24 тис. 792 тести на коронавірус різними методами.

Нагадаємо, в Україні при вакцинації дорослого населення дозволили комбінувати препарати від коронавірусу Moderna та Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Міністерство охорони здоров’я України ще у липні схвалило рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики дозволити комбінувати мРНК-вакцини.

Прес-служба МОЗ вересня підтвердила, що якщо мРНК-вакцина того самого виробника недоступна, то для другого щеплення можна використати вакцину на платформі мРНК іншого виробника.