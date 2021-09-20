Коронавирус в Украине. Фото: УП

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Коронавирус в Украине быстро распространяется, а некоторые люди отказываются прививаться. Однако большинство больных коронавирусом, которые попадают в больницы, — невакцинированные.

Речь идет о 98,1% госпитализированных с COVID-19 за последние три месяца. Об этом сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

Если вы хотите уберечь себя от тяжелого течения, госпитализации и смерти — сделайте прививку уже сегодня, — заявил он.

Санврач добавил, что количество новых случаев COVID-19 за сутки увеличилась вдвое за прошедшую неделю: с 3,3 тыс. за понедельник, 13 сентября, до больше 6 тыс. за пятницу, 17 сентября.

В зоне высокого риска тяжелого течения и смерти от COVID-19 находятся люди старше 60 лет и лица с сопутствующими заболеваниями. Также сюда входят украинцы, которые ежедневно контактируют с большим количеством людей, например, медики, педагоги и соцработники.

Напомним, статистика коронавируса в Украине на выходные традиционно уменьшилась, но многие больные нуждаются в госпитализации. За 19 сентября в Украине зафиксировали 2 тыс. 265 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Среди заболевших — 275 детей и 22 медработников. В больницы попали 1 тыс. 225 человек, а 44 больных умерли. Преодолели коронавирус за сутки 565 человек. Было сделано 24 тыс. 792 теста на коронавирус различными методами.