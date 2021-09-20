Гитара Deluxe Jeep, фото: Wallace Detroit Guitars

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Jeep заключил партнерство с компанией Wallace Detroit Guitars, которая производит гитары из дерева, найденного в заброшенных зданиях Детройта — когда-то важнейшего города американского автопрома.

Партнерство предполагает, что Wallace Detroit Guitars под заказ за 90 дней производить гитары под названием Deluxe Jeep, символизирующие «приверженность бренду Jeep, музыки Детройта и его автомобильным корням». Об этом сообщается на сайте компании.

Детройт всегда был местом, где делали отличные автомобили и отличную музыку. Теперь вы можете стать владельцем частицы этой автомобильной и музыкальной традиции, — отмечают в Wallace Detroit Guitars.

Гриф электрогитары изготовлен из клена, корпус — из обработанной древесины домов Детройта, а звукосниматель выполнен в виде фирменной решетки радиатора автомобилей Jeep на фоне белой накладки со скошенным краем. Ниже с помощью термоклейма нанесена звезда в круге — эмблема армии США.

Сзади корпус гитары украшен выгравированным логотипом Jeep и топографической картой Детройта. Кроме этого, в комплект гитары входят кофр и ремешок, сделанный переработанных после завершения срока службы автомобильных ремней безопасности.

В честь выпуска этой гитары рок-группа Detroit Dreamers выпустила песню под названием Dreamers, которую выполнят перед рабочими на заводе Mack Avenue в Детройте. Это предприятие было закрыто в 1979 году, однако в последние годы возобновило работу.