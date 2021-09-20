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Ракурс
Умер стрелок, убивший восьмерых человек в Пермском университете. Фото: Телеграм

Умер стрелок, убивший восьмерых человек в Пермском университете

20 сен 2021, 15:36
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Стрельба в Пермском университете произошла в понедельник, 20 сентября. 18-летний стрелок Тимур Бекмансуров, который убил восьмерых человек, умер в больнице во время операции.

Изначально сообщалось, что преступник был ликвидирован при задержании, однако стало известно, что подозреваемый выжил и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Об этом пишут российские СМИ.

Предварительно известно, что Бекмансуров получил огнестрельные ранения, в том числе в грудь. Сотрудник Дорожно-постовой службы ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь.


Напомним, в ходе нападения Бекмансуров застрелил охранника и убил еще семь человек, 19 человек получили ранения. Учебный процесс в пермских школах приостановлен до полной проверки систем безопасности.

По информации российских СМИ, террорист готовился к этому еще с 10 класса — тогда он начал собирать деньги на покупку. Сначала он планировал напасть на бывшую школу, но в марте решение изменил.

Источник: Ракурс


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