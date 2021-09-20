Невакцинированных нардепов предлагают отстранить в Раде

Кондратюк. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n160437-nevakcinirovannyh-nardepov-predlagaut-otstranit-v-rade.html

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Верховная Рада Украины будет открываться только для привитых от коронавируса нардепов.

Работать в парламенте смогут лишь те народные избранники, которые вакцинированы или переболели COVID-19. Такое мнение высказала заместитель главы ВР Елена Кондратюк, об этом стало известно из трансляции заседания.

Она предложила допускать к работе в парламенте только тех нардепов, которые привиты от коронавируса. Вице-спикер Кондратюк призвала всех украинцев сделать прививку от коронавирусной болезни.

В частности, она отметила, что в парламенте необходимо принять решение о допуске к работе только вакцинированных нардепов, или сдавших тест на антиген. По словам вице-спикера, это побудило бы людей делать прививки. В то же время нардеп Михаил Радуцкий призвал руководство парламента предусмотреть для невакцинированных депутатов ежедневную сдачу тестов на COVID-19.

Также Кабинет министров рекомендовал ограничить доступ чиновников к работе в «желтой» карантинной зоне. Отныне допуск на рабочее место будет происходить при наличии вакцинации или ПЦР-теста.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине быстро распространяется, а некоторые люди отказываются делать прививки. Однако большинство больных коронавирусом, которые попадают в больницы, — вакцинированные. Речь идет о 98,1% госпитализированных с COVID-19 за последние три месяца.