ЄС відреагував на вибори в окупованому Криму. Фото: Прямий

https://racurs.ua/ua/n160439-ies-vidreaguvav-na-vybory-v-okupovanomu-krymu.html

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Вибори в Держдуму Росії проходили з порушеннями через залучення до голосування жителів Криму та Донбасу. Європейський Союз (ЄС) заявив, що не визнаватиме результати російських виборів у Криму.

Також ЄС занепокоєний цілеспрямованими діями влади РФ, яка напередодні виборів до Держдуми роздала російські паспорти українським громадянам на тимчасово окупованих територіях. Про це у понеділок, 20 вересня, повідомив речник Євросоюзу Пітер Стано.

Ми ніколи не визнаватимемо вибори у незаконно анексованому Криму, тому що Крим — це Україна. Закликаємо Росію утримуватися від дій, які йдуть всупереч зобов’язанням, що виходять з мінських угод, — заявив він.

«Єдина Росія», за попередніми даними, отримує в Державній думі близько 120 мандатів за федеральним списком і 195 — по одномандатних округах, що в сукупності забезпечить партії конституційну більшість у нижній палаті.

Таким чином партія попередньо отримує близько 315 місць в парламенті, що забезпечує їй конституційну більшість (понад 300 з 450 місць).

Нагадаємо, Київ висловив протест та засудив протиправну організацію і проведення Росією 17−19 вересня виборів депутатів до Державної думи РФ на тимчасово окупованій території Криму і двох областей сходу України. МЗС розглядає голосування як продовження порушення Росією державного суверенітету і територіальної цілісності України.