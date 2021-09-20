Адель. Фото: Instagram

https://racurs.ua/ua/n160440-spivachka-adel-zakrutyla-novyy-roman-i-pokazala-obrancya-foto.html

Ракурс

Адель, відома британська співачка, підтвердила чутки про свій новий роман. Обранцем зірки став спортивний агент Річ Пол.

Співачка вперше опублікувала фото з новим коханим у своєму Instagram-акаунті.

На фото артистка була одягнена в біле плаття, а її новий партнер одягнув костюм. Під стильним чорно-білим фото Адель залишила підпис у вигляді серця.

Зазначимо, що чутки про стосунки Адель і спортивного агента з’явилися ще в середині літа. Пару помітили разом під час п’ятого матчу фіналу НБА.

Річ Пол — засновник компанії Klutch Sports Group і глава UTA Sports. Крім того, він є спортивним агентом таких американських баскетболістів, як Леброн Джеймс, Бен Сіммонс, Трістан Томпсон-молодший Сміт, і представляє інтереси Дреймонда Гріна й Ентоні Девіса.

До цього Адель зустрічалася з бізнесменом Саймоном Конеккі, у них народився син Анджело. Пара таємно одружилася на закритій церемонії у своєму будинку в Лос-Анджелесі. У 2019 році співачка подала на розлучення, у березні поточного року пара офіційно розлучилася.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що британська співачка Адель вляпалася в скандал після показу скетчу про секс-туризм в Африці. Ролик показали в шоу Saturday Night Live. Глядачі звинуватили співачку в пропаганді стереотипів щодо темношкірих чоловіків.