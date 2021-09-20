Фазы Луны по-разному влияют на сон мужчин и женщин – в чем разница. Фото: crello

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Нарушения сна могут происходить из-за разных причин. Ученые решили проверить, как Луна влияет на качество сна.

Шведские исследователи провели одну из самых крупных работ на эту тему. Результаты опубликованы в журнале Science of the Total Environment.

В исследовании приняли участие 852 человека, проживающих в Швеции, в возрасте от 22 до 81 года. В течение нескольких лет ученые измеряли данные полисомнографии испытуемых, чтобы определить начало, продолжительность и качество сна в течение одной ночи.

Выяснилось, что лунные циклы действительно сильно влияют на человеческий сон. По мере нарастания лунного цикла качество сна у мужчин снижалось на 3,4%, также увеличивалось время бодрствования в среднем на 20 минут в сутки. Выявлены были и нарушения стадий сна.

Женщины, участвовавшие в исследовании, в среднем спали на 12 минут меньше в период растущей Луны. Но в целом эффекты от воздействия лунных фаз были более выражены у мужчин, чем у женщин.

Напомним, ученые опросили 991 человека из 79 стран мира о качестве сна во время пандемии. Согласно исследованию, у 6 из 10 человек появились проблемы со сном во время пандемии COVID-19. Почти две трети опрошенных имели дело с паттерном «задержки фазы сна» (delayed sleep). Это было связан с изменением продолжительности сна, поздним засыпанием и учащением кошмаров.

Источник: Science of the Total Environment