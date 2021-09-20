У низці регіонів України 21 вересня очікуються опади, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n160446-doschi-na-pivnochi-ta-shodi-pogoda-v-ukrayini-na-21-veresnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 21 вересня продовжить залишатися досить прохолодною через надходження холодних повітряних мас з північного заходу.

Температура вночі опускатиметься до +1…+7°, у західних областях можливі заморозки на поверхні ґрунту. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві 20 вересня буде похмурою, протягом доби очікуються опади. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +5…+7°, вдень піднімуться до +7…+9°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові також буде похмурою, вдень можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі становитиме +4…+6°, вдень — +9…+11°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі передбачає невеликий дощ вночі, вдень — без опадів, мінлива хмарність. Термометри вночі покажуть +8…+10°, вдень — +13…+15°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові буде з опадами протягом доби. Синоптики прогнозують температуру повітря +7…+9° вночі та +12…+14° вдень. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 21 вересня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.

Джерело: Gismeteo