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У низці регіонів України 21 вересня очікуються опади, фото: «Ракурс»

Дощі на півночі та сході — погода в Україні на 21 вересня (КАРТА)

20 вер 2021, 17:21
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Погода в Україні 21 вересня продовжить залишатися досить прохолодною через надходження холодних повітряних мас з північного заходу.

Температура вночі опускатиметься до +1…+7°, у західних областях можливі заморозки на поверхні ґрунту. Про це повідомляє Gismeteo.

Температура повітря в Європі о 15:00 21 вересня, дані: Gismeteo

Опади в Європі о 15:00 21 вересня, дані: Gismeteo

Погода в Києві 20 вересня буде похмурою, протягом доби очікуються опади. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +5…+7°, вдень піднімуться до +7…+9°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Києві 21 вересня, дані: Gismeteo

Погода у Львові також буде похмурою, вдень можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі становитиме +4…+6°, вдень — +9…+11°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові 21 вересня, дані: Gismeteo

Погода в Одесі передбачає невеликий дощ вночі, вдень — без опадів, мінлива хмарність. Термометри вночі покажуть +8…+10°, вдень — +13…+15°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі 21 вересня, дані: Gismeteo

Погода в Харкові буде з опадами протягом доби. Синоптики прогнозують температуру повітря +7…+9° вночі та +12…+14° вдень. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові 21 вересня, дані: Gismeteo

Геомагнітний стан у Києві 21 вересня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.


Геомагнітна обстановка. Інфографіка: Gismeteo

Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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