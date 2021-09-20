Автора версії вбивства Шеремета звільнили з поліції

Євген Коваль. Фото: Вести

https://racurs.ua/ua/n160447-avtora-versiyi-vbyvstva-sheremeta-zvilnyly-z-policiyi.html

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Вбивство Шеремета досі розслідують, але вже без першого заступника голови Національної поліції Євгена Коваля.

До цього він був відомий як керівник слідчо-оперативної групи, який був автором основної версії щодо виконавців вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це повідомляє «Слідство.Інфо».

Декларацію перед звільненням із посади Коваль подав ще минулого тижня. Сам вважає, що причина його звільнення — політична.

Причина звільнення напевно політична. Бо по роботі питань немає, — заявив Коваль.

За даними Нацагентства з питань запобігання корупції, декларацію перед звільненням подають упродовж 20 робочих днів після звільнення. Якщо вірити декларації Євгена Коваля, його останнім робочим днем було 20 серпня цього року. Він також отримав понад 830 тис. грн виплат після звільнення.

Зауважимо, що першим заступником керівника Нацполу Євгена Коваля призначили у вересні 2019-го. Перед цим він очолював Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

Як перший заступник голови Нацполу Коваль також очолював кримінальну поліцію. Він, зокрема, керував слідчо-оперативною групою, що розслідувала вбивство журналіста Павла Шеремета. Матеріали слідства в цій справі викликали чимало запитань у громадськості.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що справа Шеремета, яку досі розслідують, викликає запитання в суспільства щодо якості та професіоналізму роботи слідчих, які над нею працюють. Натомість новий очільник Міністерства внутрішніх справ (МВС) Денис Монастирський вважає, що надавати оцінку слідству варто лише після вироку суду.

Джерело: Слідство. Інфо