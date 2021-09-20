Задержан предатель, помогавший России захватить воздушное пространство Крыма

Так называемые «зеленые человечки» возле аэропорта Симферополя, фото: Gazeta.ua

https://racurs.ua/n160451-zaderjan-predatel-pomogavshiy-rossii-zahvatit-vozdushnoe-prostranstvo-kryma.html

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В Херсонской области контрразведка задержала предателя, который способствовал России в оккупации Крыма в 2014 году.

Задержанный занимает «должность» так называемого заместителя директора захваченного РФ международного аэропорта «Симферополь», сообщает пресс-центр СБУ.

Это бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины. По данным следствия, его в 2011 году завербовали российские спецслужбы и он получил паспорт гражданина РФ.

В 2014 году он участвовал в захвате украинских стратегически важных объектов на территории полуострова, в частности международного аэропорта и регионального подразделения «Крымаэроруха», а также способствовал российским войскам в контроле воздушного пространства над Крымом.

Во время событий захвата украинского полуострова Россией он входил в состав так называемой «Самообороны Крыма».

Задержанному пока сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, СБУ недавно задержала боевика, который в 2014 году он принимал участие в штурме и захвате административного здания управления СБУ в Луганской области.