Вакцину Pfizer для детей будут продвигать в США

Вакцину Pfizer для детей будут продвигать в СШАhttps://racurs.ua/n160452-vakcinu-pfizer-dlya-detey-budut-prodvigat-v-ssha.htmlРакурс
Вакцинация от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech может стать доступной для детей.
Компания утверждает, что вакцина безопасна, хорошо переносится и вызывает прочный иммунный ответ. Об этом сообщает «Радио Свобода».
Производитель заявил, что планирует получить в Соединенных Штатах Америки (США) разрешение регулятора, чтобы как можно быстрее сделать вакцину от коронавируса доступной для детей от пяти до 11 лет.
Согласно результатам клинических испытаний, вакцину будут вводить в меньших дозах, чем те, которыми вакцинируют людей в возрасте от 12 лет.
Эти результаты испытаний дают прочную основу для получения разрешения на вакцину для детей от пяти до 11 лет, и мы планируем срочно подать их в FDA и другие регулирующие органы, — заявил руководитель компании Pfizer Альберт Бурла.
В Pfizer отмечают, что планируют получить результаты тестирования среди детей в возрасте до пяти лет позже в этом году.
Напомним, ранее мы сообщали, что массовая вакцинация детей от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине не к спеху. Сейчас главное — прививка взрослого населения, считает министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Источник: Радио Свобода