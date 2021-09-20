Вакцину Pfizer для детей будут продвигать в США

Вакцина. Фото: istock

https://racurs.ua/n160452-vakcinu-pfizer-dlya-detey-budut-prodvigat-v-ssha.html

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Вакцинация от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech может стать доступной для детей.

Компания утверждает, что вакцина безопасна, хорошо переносится и вызывает прочный иммунный ответ. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Производитель заявил, что планирует получить в Соединенных Штатах Америки (США) разрешение регулятора, чтобы как можно быстрее сделать вакцину от коронавируса доступной для детей от пяти до 11 лет.

Согласно результатам клинических испытаний, вакцину будут вводить в меньших дозах, чем те, которыми вакцинируют людей в возрасте от 12 лет.

Эти результаты испытаний дают прочную основу для получения разрешения на вакцину для детей от пяти до 11 лет, и мы планируем срочно подать их в FDA и другие регулирующие органы, — заявил руководитель компании Pfizer Альберт Бурла.

В Pfizer отмечают, что планируют получить результаты тестирования среди детей в возрасте до пяти лет позже в этом году.

Напомним, ранее мы сообщали, что массовая вакцинация детей от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине не к спеху. Сейчас главное — прививка взрослого населения, считает министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Источник: Радио Свобода