Тренды. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n160453-vyrezy-asimmetriya-i-plechi-modnye-trendy-goda-s-lviv-fashion-week-foto.html

Ракурс

Lviv Fashion Week проходила с 16 по 19 сентября с показами прогрессивных украинских дизайнеров.

Авторы коллекций продемонстрировали необычные модные тренды, которые подойдут как для жизни, так и для торжественных мероприятий. Фоторепортаж с мероприятия опубликовал фотокорреспондент Евгений Кравс на своей странице в Facebook.

На подиуме можно было увидеть все тренды последних лет — монохром, асимметрия, акцентированные плечи и вещи с вырезами.

Я нахожу ткань и сразу связываю ее с технологическими аспектами, а дальше — иду по ощущениям. Однако неизменным остается следующее: вещь должна иметь core (ядро), раздражитель, провоцирующий элемент, асимметрию, акцент, — рассказала одна из дизайнеров.

По ее словам, коллекция была выполнена в черном цвете из-за того, что черный имеет наибольшую поглотительную способность. Он блокирует краски, затемняет, подчеркивает и проводит четкую линию «между». Дизайнер считает, что черный носят индивидуалисты, и именно таким образом она вдохновлялась при создании своей коллекции.

Особый акцент был сделан на игре асимметрии, форм и фактур, которые были абсолютно свободными и обрамленными в женственные силуэты, контрасты четких и плавных линий.

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