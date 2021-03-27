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Ракурс
Указ Зеленского по Тупицкому прокомментировали в «Слуге народа». Фото: Фокурс

Указ Зеленского по Тупицкому прокомментировали в «Слуге народа»

27 мар 2021, 20:33
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Действия председателя Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого угрожали евроинтеграции Украины, считают в партии «Слуга народа».

Глава партии Александр Корниенко отметил, что Зеленский исполнил свой долг «защищать национальную безопасность». Об этом сообщили в пресс-службе «Слуги народа».

Президент является гарантом Конституции, территориальной целостности и национальной безопасности страны. И если решения КСУ непосредственно угрожают очень многим позициям по евроинтеграции, антикоррупционной инфраструктуре, независимости Антикоррупционного бюро, то это все очень серьезные вызовы для национальной безопасности, — сказал Корниенко.


Он подчеркнул, что Конституционный суд «остается важным элементом правовой системы государства» и после увольнения двух судей КСУ получит «шанс вернуться к нормальной работе».

Напомним, Зеленский заявил, что лица, назначенные в КСУ сбежавшим президентом Виктором Януковичем, могут отправляться на заслуженный отдых.

Источник: Ракурс


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