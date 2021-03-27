Указ Зеленського щодо Тупицького прокоментували в «Слузі народу»

Рішення Зеленського щодо Тупицького прокоментували в «Слузі народу». Фото: Фокус

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Дії голови Конституційного суду України (КСУ) Олександра Тупицького загрожували євроінтеграції України, вважають в партії «Слуга народу».

Очільник партії Олександр Корнієнко зазначив, що Зеленський виконав свій обов’язок «боронити національну безпеку». Про це повідомили у прес-службі «Слуги народу».

Президент є гарантом Конституції, територіальної цілісності та національної безпеки країни. І якщо рішення КСУ безпосередньо загрожують дуже багатьом позиціям із євроінтеграції, антикорупційної інфраструктури, незалежності Антикорупційного бюро, то це все дуже серйозні виклики для національної безпеки, — сказав Корнієнко.



Він підкреслив, що Конституційний суд «залишається важливим елементом правової системи держави» і після звільнення двох суддів КСУ здобуде «шанс повернутися до нормальної роботи».

Нагадаємо, Зеленський заявив, що особи, призначені до КСУ президентом-втікачем Віктором Януковичем, можуть відправлятися на заслужений відпочинок.