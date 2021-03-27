Обстрел под Шумами — назвали имя четвертого погибшего бойца ВСУ. Фото: Новинарня

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Ракурс

На Донбассе 26 марта боевики убили четырех бойцов ВСУ, стало известно имя четвертого погибшего.

Возле населенного пункта Шумы Донецкой области погиб Сергей Гайченко из Синельниковского района Днепропетровской области. Он был военнослужащим ​​10-й отдельной горно-штурмовой бригады, пишет «Новинарня».

Волонтер Павел Собко предоставил видео, на котором показано, как Сергей стреляет из автомата и испытывает привезенные волонтерами глушители.

В ТСН рассказали об обстоятельствах, при которых погибли четверо украинских воинов. Один из военных сначала подорвался на мине, которую забросили оккупанты. На помощь ему вышла группа эвакуации.

Однако эта группа попала в засаду: ее буквально расстреляли российские снайперы из господствующих высот.

При этом враг не давал «режима тишины», который запрашивала украинская сторона. После этого 10-я бригада подавила враждебную активность минометами.

Напомним, 26 марта вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций Вооруженных сил Украины. В результате обстрела четверо бойцов ВСУ погибли, двое получили ранения.

Президент Зеленский прокомментировал гибель украинских воинов, выразив соболезнования семьям погибших и заявив, что главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак уже улетел в зону ООС для проведения полного расследования.