Схрон із вибухівкою та реактивними гранатами знайшли в бойовика ЛНР (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n152215-shron-iz-vybuhivkou-ta-reaktyvnymy-granatamy-znayshly-v-boyovyka-lnr-foto-video.htmlРакурс
Схрон із вибуховими речовинами та боєприпасами знайшли у Харківській області.
Власником незаконного арсеналу виявився бойовик самопроголошеної ЛНР, який напередодні був затриманий оперативниками спецслужби. У найманця знайшли нотатки із GPS-координатами, які вказували на місце у лісі неподалік Харкова. Саме там знайшли схрон, повний російської зброї. Про це 24 березня повідомив прес-центр Служби безпеки України.
У схованці були реактивні штурмові гранати РШГ-1 виробництва Росії. Також зі схрону вилучили:
- 10 гранат РШГ-1, РПГ-22, РПГ-26;
- дві протипіхотні міни МОН-50;
- 30 гранат Ф-1 та РГД-5;
- 20 запалів до ручних гранат;
- майже 6 кг пластичної вибухівки;
- шість електродетонаторів;
- дві запалювальні трубки;
- десятки метрів детонуючого та вогнепровідного шнурів;
- електродріт і елементи живлення;
- понад 2200 набоїв калібру 5,45 та 7,62 мм.
Попередньо з’ясовано, що схованку облаштували бойовики ОРДЛО для вчинення терористичних актів в Україні.
У спецслужбі зазначили, що у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають подальші слідчо-оперативні дії для встановлення осіб, причетних до організації злочину.
Нагадаємо, бойовика фейкової Луганської народної республіки затримали у Харківській області. Виявилося, що українець за власною ініціативою розпочав співпрацювати з проросійськими бойовиками ОРДЛО й воював проти підрозділів Збройних сил України.