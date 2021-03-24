Схрон з російською зброєю знайшли в бойовика ЛНР. Фото: СБУ

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Ракурс

Схрон із вибуховими речовинами та боєприпасами знайшли у Харківській області.

Власником незаконного арсеналу виявився бойовик самопроголошеної ЛНР, який напередодні був затриманий оперативниками спецслужби. У найманця знайшли нотатки із GPS-координатами, які вказували на місце у лісі неподалік Харкова. Саме там знайшли схрон, повний російської зброї. Про це 24 березня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

У схованці були реактивні штурмові гранати РШГ-1 виробництва Росії. Також зі схрону вилучили:

10 гранат РШГ-1, РПГ-22, РПГ-26;

дві протипіхотні міни МОН-50;

30 гранат Ф-1 та РГД-5;

20 запалів до ручних гранат;

майже 6 кг пластичної вибухівки;

шість електродетонаторів;

дві запалювальні трубки;

десятки метрів детонуючого та вогнепровідного шнурів;

електродріт і елементи живлення;

понад 2200 набоїв калібру 5,45 та 7,62 мм.

Попередньо з’ясовано, що схованку облаштували бойовики ОРДЛО для вчинення терористичних актів в Україні.

У спецслужбі зазначили, що у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають подальші слідчо-оперативні дії для встановлення осіб, причетних до організації злочину.

Нагадаємо, бойовика фейкової Луганської народної республіки затримали у Харківській області. Виявилося, що українець за власною ініціативою розпочав співпрацювати з проросійськими бойовиками ОРДЛО й воював проти підрозділів Збройних сил України.