Схрон с российским оружием нашли у боевика ЛНР. Фото: СБУ

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Ракурс

Схрон со взрывчатыми веществами и боеприпасами нашли в Харьковской области.

Владельцем незаконного арсенала оказался боевик самопровозглашенной ЛНР, который накануне был задержан оперативниками спецслужбы. У наемника нашли заметки с GPS-координатами, которые указывали на место в лесу недалеко от Харькова. Именно там нашли схрон, полный российского оружия. Об этом 24 марта сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

В тайнике были реактивные штурмовые гранаты РШГ-1 производства России. Также из схрона изъяли:

10 гранат РШГ-1, РПГ-22, РПГ-26;

две противопехотные мины МОН-50;

30 гранат Ф-1 и РГД-5;

20 запалов к ручным гранатам;

почти 6 кг пластической взрывчатки;

шесть электродетонаторов;

две зажигательные трубки;

десятки метров детонирующего и огнепроводного шнуров;

провод и элементы питания;

более 2200 патронов калибра 5,45 и 7,62 мм.

Предварительно выяснено, что тайник обустроили боевики ОРДЛО для совершения террористических актов в Украине.

В спецслужбе отметили, что в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются дальнейшие следственно-оперативные действия для установления лиц, причастных к организации преступления.

Напомним, боевика фейковой Луганской народной республики задержали в Харьковской области. Оказалось, что украинец по собственной инициативе начал сотрудничать с пророссийскими боевиками ОРДЛО и воевал против подразделений Вооруженных сил Украины.