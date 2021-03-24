Схрон со взрывчаткой и реактивными гранатами нашли у боевика ЛНР (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n152215-shron-so-vzryvchatkoy-i-reaktivnymi-granatami-nashli-u-boevika-lnr-foto-video.htmlРакурс
Схрон со взрывчатыми веществами и боеприпасами нашли в Харьковской области.
Владельцем незаконного арсенала оказался боевик самопровозглашенной ЛНР, который накануне был задержан оперативниками спецслужбы. У наемника нашли заметки с GPS-координатами, которые указывали на место в лесу недалеко от Харькова. Именно там нашли схрон, полный российского оружия. Об этом 24 марта сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.
В тайнике были реактивные штурмовые гранаты РШГ-1 производства России. Также из схрона изъяли:
- 10 гранат РШГ-1, РПГ-22, РПГ-26;
- две противопехотные мины МОН-50;
- 30 гранат Ф-1 и РГД-5;
- 20 запалов к ручным гранатам;
- почти 6 кг пластической взрывчатки;
- шесть электродетонаторов;
- две зажигательные трубки;
- десятки метров детонирующего и огнепроводного шнуров;
- провод и элементы питания;
- более 2200 патронов калибра 5,45 и 7,62 мм.
Предварительно выяснено, что тайник обустроили боевики ОРДЛО для совершения террористических актов в Украине.
В спецслужбе отметили, что в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются дальнейшие следственно-оперативные действия для установления лиц, причастных к организации преступления.
Напомним, боевика фейковой Луганской народной республики задержали в Харьковской области. Оказалось, что украинец по собственной инициативе начал сотрудничать с пророссийскими боевиками ОРДЛО и воевал против подразделений Вооруженных сил Украины.