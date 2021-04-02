В Україні 3 квітня місцями очікується мокрий сніг

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Ракурс

Погода в Україні 3 квітня буде місцями з невеликими дощами.

Вночі у північно-західній половині країни очікується мокрий сніг. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода у Києві протягом 3 квітня буде без істотних опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 0…+2°, вдень — піднімуться до +8…+10°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові буде без істотних опадів вночі, вдень очікується дощ. Вночі температура повітря становитиме 0…−2°, вдень — +8…+10°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі буде з дощем вночі та без істотних опадів вдень. Термометри вночі покажуть +4…+6°, вдень — +8…+10°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Дніпрі також буде з дощем вночі та без істотних опадів вдень. Вночі температура повітря становитиме +3…+5°, вдень — +11…+13°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Харкові очікується з дощем вночі та без істотних опадів вдень. Синоптики прогнозують температуру повітря +3…+5° вночі та +9…+11° вдень. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті 3 квітня буде без істотних опадів вночі та з дощем вдень. Очікується температура повітря −1…+1° вночі та +10…+12° вдень. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 3 квітня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода у квітні.