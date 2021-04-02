В Украине 3 апреля местами ожидается мокрый снег

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Ракурс

Погода в Украине 3 апреля будет местами с небольшими дождями.

Ночью в северо-западной половине страны ожидается мокрый снег. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве в течение 3 апреля будет без существенных осадков. Ночью столбики термометров опустятся до 0…+2°, днем — поднимутся до +8…+10°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода во Львове будет без существенных осадков ночью, днем ​​ожидается дождь. Ночью температура воздуха составит 0…-2°, днем — +8…+10°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе будет с дождем ночью и без существенных осадков днем. Термометры ночью покажут +4…+6°, днем — +8…+10°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре также будет с дождем ночью и без существенных осадков днем. Ночью температура воздуха составит +3…+5°, днем — +11…+13°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове ожидается с дождем ночью и без существенных осадков днем. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +3…+5 ° ночью и +9…+11° днем. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье 3 апреля будет без осадков ночью и с дождем днем. Ожидается температура воздуха −1…+1° ночью и +10… +12° днем. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 3 апреля будет довольно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода в апреле.