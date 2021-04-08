Погода на 9 квітня. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n152975-spravjnya-vesna-povernetsya-do-ukrayiny-karta.html

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Погода в Україні 9 квітня очікується переважно сонячна, температура повітря вдень очікується по-справжньому весняна. У Криму температура повітря досягне позначки +11°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +8° до +12°. Ночі цієї доби будуть морозними та прохолодними. Вітер обіцяють північно-західний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 9 квітня буде сонячною та безхмарною. Вночі температура повітря опуститься до позначки −2°, а вдень температура триматиметься на рівні від +9° до +11° тепла.

Погода в Харкові в найближчу добу мінливо хмарна. Температура повітря вночі складе від 0° до −2°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні +10°.

Погодні умови в Одесі очікуються по-весняному теплі, без опадів. Повітря вдень прогріється до +12°, вночі очікується температура до +2°C.

Погода у Львові завтра прогнозується тепла та сонячна. Температурні показники будуть такими: уночі 0…-2° морозу, а вдень +9…+11° тепла.

Погода в Карпатах 9 квітня прогнозується помірно тепла, опадів не очікується. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від 0° до −2° морозу, а вдень температура сягне +11° тепла за Цельсієм.





Геомагнітна обстановка в Україні 9 квітня прогнозується спокійна, магнітні бурі не прогнозується.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода у квітні потішить українців справжнім теплом і сонячними днями, а середня температура повітря коливатиметься у межах 8−11°С вище нуля.

Опади у квітні 2021 року очікуються на рівні 30−57 мм, а в Карпатах — до 62−88 мм, що не перевищує середні багаторічні значення. Середня місячна температура у горах передбачається в межах 5−6°С тепла, що також наближається до середніх багаторічних значень.