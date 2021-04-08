Меркель закликала Путіна забрати армію РФ від українського кордону

https://racurs.ua/ua/n152974-merkel-rekomenduvala-putinu-zabraty-viyska-vid-kordonu-z-ukrayinou.html

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Ангела Меркель, канцлер Німеччини, та президент країни-агресора Володимир Путін у телефонній розмові 8 квітня обговорили ситуацію на кордоні з Україною. Меркель закликала Росію скоротити військову присутність у регіоні та працювати на деескалацію.

Про це повідомляє у четвер прес-служба уряду Німеччини.

Водночас прес-служба Кремля повідомила, що Путін пожалівся Меркель на «провокаційні дії Києва», який нібито загострює ситуацію на лінії розмежування на Донбасі.

Також, за даними прес-служби канцлера ФРН, Меркель та Путін комунікували про ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального, який наприкінці березня оголосив голодування, і ситуацію в Сирії, Лівії та Боснії і Герцеговині.

На початку квітня низка міжнародних експертів, серед яких дипломати зі США, Німеччини, Франції та Великої Британії висловили стурбованість через стягнення Росією своєї армії до кордону з Україною. 8 квітня Вашингтон обговорив цю ситуацію з партнерами по НАТО, які підтвердили свою непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності України.

Раніше Росія пожалілася США на нібито «провокації» Збройних сил України на Донбасі, звинувативши Київ у порушенні мінських домовленостей. Україна відкинула причетність до фейкових пропагандистських заяв Кремля.

Нагадаємо, наприкінці березня з’явилася інформація про те, що Росія перекидає свої війська до українського кордону. Армію РФ стягують в Брянську і Воронежську області та окупований Крим. Українська розвідка зазначила, що Росія може під видом «миротворчих» заходів Кремля у відповідь на вигадану агресію ЗСУ на Донбасі просунутися вглиб території України. На ці події відреагували й у США — Європейське командування Збройних сил США підвищило рівень спостереження з «можливої кризи» до потенційно «неминучої кризи» — найвищого рівня небезпеки.