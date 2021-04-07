Пентагон радить РФ “знизити градус напруги” щодо України

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Пентагон зробив заяву щодо агресії Росії проти України — Сполучені Штати закликали Москву поважати територіальну цілісність і суверенітет України й відмовитися від провокування та збільшення напруженості в регіоні.

Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі під час спілкування з журналістами, повідомляє прес-служба Міноборони США.

Ми продовжуємо закликати до припинення вогню (на Донбасі — ред.), згідно з мінськими домовленостями, а також до… зниження градусу напруги й деескалації, — додав Кірбі.

За його словами, важко говорити про наміри Кремля, який накопичив війська в анексованому Криму та в інших районах на кордоні з Україною. Разом з тим, Вашингтон продовжує пильно стежити за ситуацією з агресією РФ.

Кірбі також нагадав, що США надали Україні нелетальне та летальне озброєння задля захисту власної території.

Нагадаємо, минулого тижня з’явилася інформація про те, що Росія перекидає свої війська до українського кордону. Армію РФ стягують в Брянську і Воронежську області та окупований Крим. Українська розвідка зазначила, що Росія може під видом «миротворчих» заходів Кремля у відповідь на вигадану агресію ЗСУ на Донбасі просунутися вглиб території України. На ці події відреагували й у США — Європейське командування Збройних сил США підвищило рівень спостереження з «можливої кризи» до потенційно «неминучої кризи» — найвищого рівня небезпеки.

Росія пожалілася США на нібито «провокації» Збройних сил України на Донбасі, звинувативши Київ у порушенні мінських домовленостей. Україна відкинула причетність до фейкових пропагандистських заяв Кремля.