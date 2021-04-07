Зеленський щиро вважав, що можна просто перестати стріляти — Данілов

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Ракурс

Зміну ставлення президента України Володимира Зеленського до війни на Донбасі пояснили в Раді національної безпеки та оборони України (РНБО).

Секретар РНБО Олексій Данілов погоджується, що на етапі виборчої кампанії і в перший рік президентства риторика Зеленського щодо Росії була досить примирливою.

Треба подивитися в очі Путіну, просто перестати стріляти тощо. Він щиро вважав, що так можна зробити, і обіцяв це від щирого серця. Але життя обернуло інакше — нас почали, перепрошую, обманювати, — розповів секретар РНБО в інтерв’ю «Лівому берегу».

Данілов повідомив, що «не брав участі в формуванні цих наративів». Він вважає, що Зеленський промовляв ці тези, коли щойно прийшов на посаду і в нього був «один, умовно кажучи, інформаційний простір».

Данілов також відповів критикам влади, які вважають, що та активність, яку зараз розвиває РНБО, спрямована на підвищення рейтингу Зеленського та партії «Слуга народу». Секретар РНБО вважає, що Рада виконує державницьку справу, а сам він не є членом партії «Слуга народу».

Я з самого початку був впевнений, і це мало хто розділяв, що Володимир Олександрович буде одним із найбільш проукраїнських президентів. І ми це з вами ще побачимо, — розповів Данілов.

Він також анонсував нові резонансні засіданні РНБО, причому вони можут бути не пов’язані з Російською Федерацією, але стосуватимуться національної безпеки.