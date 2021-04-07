Ставиться як до королеви – Світоліна похизувалась розкішним подарунком від нареченого. Фото: Інстаграм

https://racurs.ua/ua/n152883-stavytsya-yak-do-korolevy-svitolina-pohyzuvalas-rozkishnym-podarunkom-vid-narechenogo-foto.html

Ракурс

Еліна Світоліна, найкраща та найтитулованіша тенісистка України, похизувалась новою автівкою, яку їй подарував наречений Гаель Монфіс.

Монфіс ставиться до мене як до королеви, — написала вона в Instagram та опублікувала фото нового автомобіля від компанії Mercedes.

Орієнтовна ціна такого авто — 200 тис. дол. На іншій світлині Світоліна демонструє на руці годинник швейцарського бренду Hublot.

Декілька днів тому француз покликав українку заміж та подарував каблучку за 700 тис. євро.

Світоліна і Монфіс разом вже два роки. Влітку 2019 року Монфіс прилітав разом зі Світоліною до України. Пара тоді відвідала церемонію закриття Одеського кінофестивалю.

У лютому цього року Світоліна та Монфіс оголосили про перерву в стосунках. У спільній заяві йшлося, що вони розуміють, що «потрібно дати одне одному більше простору і допомогти жити максимально радісним і повним життям».

Раніше ми повідомляли, що Світоліна відмовилася вакцинуватися від коронавірусу. Спортсменка розповіла, що думала про щеплення, однак декілька її друзів порадили почекати.