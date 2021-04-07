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Ставиться як до королеви – Світоліна похизувалась розкішним подарунком від нареченого. Фото: Інстаграм

Ставиться як до королеви — Світоліна похизувалась розкішним подарунком від нареченого (ФОТО)

7 кві 2021, 11:25
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Еліна Світоліна, найкраща та найтитулованіша тенісистка України, похизувалась новою автівкою, яку їй подарував наречений Гаель Монфіс.

Монфіс ставиться до мене як до королеви, — написала вона в Instagram та опублікувала фото нового автомобіля від компанії Mercedes.

Орієнтовна ціна такого авто — 200 тис. дол. На іншій світлині Світоліна демонструє на руці годинник швейцарського бренду Hublot.

Декілька днів тому француз покликав українку заміж та подарував каблучку за 700 тис. євро.

Світоліна і Монфіс разом вже два роки. Влітку 2019 року Монфіс прилітав разом зі Світоліною до України. Пара тоді відвідала церемонію закриття Одеського кінофестивалю.


У лютому цього року Світоліна та Монфіс оголосили про перерву в стосунках. У спільній заяві йшлося, що вони розуміють, що «потрібно дати одне одному більше простору і допомогти жити максимально радісним і повним життям».

Раніше ми повідомляли, що Світоліна відмовилася вакцинуватися від коронавірусу. Спортсменка розповіла, що думала про щеплення, однак декілька її друзів порадили почекати.

Джерело: Ракурс


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