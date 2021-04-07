Относится как к королеве – Свитолина похвасталась роскошным подарком от жениха. Фото: Инстаграм

https://racurs.ua/n152883-otnositsya-kak-k-koroleve-svitolina-pohvastalas-roskoshnym-podarkom-ot-jeniha-foto.html

Ракурс

Элина Свитолина, лучшая и самая титулованная теннисистка Украины, похвасталась новой машиной, которую ей подарил жених Гаэль Монфис.

Монфис относится ко мне как к королеве, — написала она в Instagram и опубликовала фото нового автомобиля от компании Mercedes.

Ориентировочная цена такого авто — 200 тысяч долл. На другой фотографии Свитолина демонстрирует на руке часы швейцарского бренда Hublot.

Несколько дней назад француз позвал украинку замуж и подарил кольцо за 700 тыс. евро.

Свитолина и Монфис вместе уже два года. Летом 2019 года Монфис прилетал вместе со Свитолиной в Украину. Пара тогда посетила церемонию закрытия Одесского кинофестиваля.

В феврале этого года Свитолина и Монфис объявили о перерыве в отношениях. В совместном заявлении говорилось, что они понимают, что «нужно дать друг другу больше пространства и помочь жить максимально радостной и полной жизнью».

Ранее мы сообщали, что Свитолина отказалась вакцинироваться от коронавируса. Спортсменка рассказала, что думала о прививке, однако несколько ее друзей посоветовали подождать.