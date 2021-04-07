Зеленский искренне считал, что можно просто перестать стрелять — Данилов

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Изменение отношения президента Украины Владимира Зеленского к войне на Донбассе объяснили в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Секретарь СНБО Алексей Данилов соглашается, что на этапе избирательной кампании и в первый год президентства риторика Зеленского по России была достаточно примирительной.

Надо посмотреть в глаза Путину, просто перестать стрелять и тому подобное. Он искренне считал, что так можно сделать, и обещал это от чистого сердца. Но жизнь повернула иначе — нас начали, извините, обманывать, — рассказал секретарь СНБО в интервью «Левому берегу».

Данилов сообщил, что «не участвовал в формировании этих нарративов». Он считает, что Зеленский говорил эти тезисы, когда только пришел на должность и у него было «одно, условно говоря, информационное пространство».

Данилов также ответил критикам власти, которые считают, что активность, которую сейчас развивает СНБО, направлена на повышение рейтинга Зеленского и партии «Слуга народа». Секретарь СНБО считает, что Рада выполняет государственное дело, а сам он не является членом партии «Слуга народа».

Я с самого начала был уверен, и это мало кто разделял, что Владимир Александрович будет проукраинским президентом. И мы это с вами еще увидим, — рассказал Данилов.

Он также анонсировал новые резонансные заседании СНБО, причем они могут быть не связаны с Российской Федерацией, но будут посвящены вопросам национальной безопасности.