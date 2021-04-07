Пентагон советует РФ «снизить градус напряжения» против Украины

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Пентагон сделал заявление об агрессии России против Украины — Соединенные Штаты призвали Москву уважать территориальную целостность и суверенитет Украины и отказаться от провоцирования и увеличение напряженности в регионе.

Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби во время общения с журналистами, сообщает пресс-служба Минобороны США.

Мы продолжаем призывать к прекращению огня (на Донбассе — ред.), согласно минским договоренностям, а также к… снижению градуса напряжения и деэскалации, — добавил Кирби.

По его словам, тяжело говорить о намерениях Кремля, который накопил войска в аннексированном Крыму и в других районах на границе с Украиной. Вместе с тем, Вашингтон продолжает пристально следить за ситуацией с агрессией РФ.

Кирби также напомнил, что США предоставили Украине нелетальное и летальное вооружение для защиты собственной территории.

Напомним, на прошлой неделе появилась информация о том, что Россия перебрасывает свои войска к украинской границе. Армию РФ стягивают в Брянскую и Воронежскую области и оккупированный Крым. Украинская разведка отметила, что Россия может под видом «миротворческих» мероприятий Кремля в ответ на вымышленную агрессию ВСУ на Донбассе продвинуться вглубь территории Украины. На эти события отреагировали и в США — Европейское командование Вооруженных сил США повысило уровень наблюдения с «возможного кризиса» к потенциально «неминуемому кризису» — самому высокому уровню опасности.

Россия пожаловалась США на «провокации» Вооруженных сил Украины на Донбассе, обвинив Киев в нарушении минских договоренностей. Украина отвергла причастность к фейковым пропагандистским заявлениям Кремля.