Меркель рекомендовала Путину убрать войска от границы с Украиной

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Ангела Меркель, канцлер Германии, и президент страны-агрессора Владимир Путин в телефонном разговоре 8 апреля обсудили ситуацию на границе с Украиной. Меркель призвала Россию сократить военное присутствие в регионе и работать на деэскалацию.

Об этом сообщает в четверг пресс-служба правительства Германии.

В то же время пресс-служба Кремля сообщила, что Путин пожаловался Меркель на «провокационные действия Киева», который якобы обостряет ситуацию на линии разграничения на Донбассе.

Также, по данным пресс-службы канцлера ФРГ, Меркель и Путин обсудили заключенного российского оппозиционера Алексея Навального, который в конце марта объявил голодовку, ситуацию в Сирии, Ливии, Боснии и Герцеговине.

В начале апреля ряд международных экспертов, в том числе дипломаты из США, Германии, Франции и Великобритании, выразили обеспокоенность развертыванием РФ своей армии на границе с Украиной. 8 апреля Вашингтон обсудил эту ситуацию с партнерами по НАТО, которые подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее Россия пожаловалась США на «провокации» Вооруженных сил Украины на Донбассе, обвинив Киев в нарушении минских договоренностей. Украина отвергла причастность к фейковым пропагандистским заявлениям Кремля.

Напомним, в конце марта появилась информация о том, что Россия перебрасывает свои войска к украинской границе. Армию РФ стягивают в Брянскую, Воронежскую области и оккупированный Крым. Украинская разведка отметила, что Россия может под видом «миротворческих» мероприятий в ответ на якобы агрессию ВСУ на Донбассе продвинуться вглубь территории Украины. На эти события отреагировали и в США — Европейское командование Вооруженных сил США повысило уровень наблюдения с «возможного кризиса» к потенциально «неминуемому кризису» — самому высокому уровню опасности.