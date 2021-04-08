Погода на 9 апреля. Фото: IStoxk

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Ракурс

Погода в Украине 9 апреля ожидается преимущественно солнечная, температура воздуха днем прогнозируется по-настоящему весенняя. В Крыму температура воздуха достигнет отметки +11°

Днем столбики термометров покажут от +8° до +12°. Ночи в эти сутки будут морозными и прохладными. Ветер обещают северо-западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 9 апреля будет солнечной и безоблачной. Ночью температура воздуха опустится до отметки −2°, а днем температура будет держаться на уровне от +9° до +11° тепла.

Погода в Харькове в ближайшие сутки прогнозируется переменно облачная. Температура воздуха ночью составит от 0° до −2°, а днем столбики термометра застынут на уровне +10°.

Погодные условия в Одессе ожидаются по-весеннему теплые, без осадков. Воздух днем прогреется до +12°, ночью ожидается температура до +2° C.

Погода во Львове завтра прогнозируется теплая и солнечная. Температурные показатели будут следующими: ночью 0…-2° мороза, а днем +9… +11° тепла.

Погода в Карпатах 9 апреля прогнозируется умеренно теплая, осадков не ожидается. Столбики термометров в темное время суток покажут от 0° до −2° мороза, а днем температура достигнет +11° тепла по Цельсию.



Геомагнитная обстановка в Украине 9 апреля прогнозируется спокойная, магнитные бури не ожидаются.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в апреле порадует украинцев настоящим теплом и солнечными днями, а средняя температура воздуха будет колебаться в пределах 8−11 °С выше нуля.

Осадки в апреле 2021 года ожидаются на уровне 30−57 мм, а в Карпатах — до 62−88 мм, что не превышает средние многолетние значения. Средняя месячная температура в горах предполагается в пределах 5° С тепла, что также приближается к средним многолетним значениям.