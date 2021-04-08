«Открытое небо» с Украиной одобрила Еврокомиссия, на очереди — Совет ЕС

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«Открытое небо» с Украиной одобрила Европейская комиссия на заседании в четверг, 8 апреля. Речь идет об обновленном проекте соглашения с Киевом об общем авиационном пространстве, что открывает путь к принятию этого документа на уровне Совета Евросоюза.

Об этом сегодня сообщило представительство Украины при ЕС в Фейсбук.

Еврокомиссия одобрила обновленный проект решения Совета о подписании Соглашения между Украиной, ЕС и его государствами-членами об Общем авиационном пространстве (САП). Следующий шаг — внесение проекта на рассмотрение Совета ЕС и его окончательное одобрение, — указано в сообщении.

Украинские дипломаты отметили, что заключение соглашения об «открытом небе» будет способствовать созданию совместного авиапространства между Киевом и Брюсселем. Речь идет о сфере безопасности полетов, защиты прав потребителей и управления воздушным движением. Соглашение также расширит географию полетов и частоту авиарейсов.

Общее авиапространство Украины-ЕС создаст условия для новых коммерческих возможностей авиалиний Украины и государств-членов ЕС, а также будет способствовать привлечению инвестиций в авиационную сферу Украины, — говорится в сообщении.

Соглашение об общем авиационном пространстве с ЕС должны были подписать еще 11 февраля, но впоследствии в Офисе президента Украины заявили, что подписание сорвалось.

Напомним, несмотря на неоднократные просьбы Киева, согласование этого соглашения, инициированного еще в 2013 году, отложили по причине, не связанной с отношениями Украина-ЕС. Речь идет о незавершенном процессе выхода Великобритании из Евросоюза, а также споре Лондона и Мадрида о Гибралтаре, который блокировал подписание соглашения все прошлые годы.

Ожидается, что «открытое небо» облегчит открытие новых маршрутов лоукостеров между ЕС и Украиной.