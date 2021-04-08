Медведчук має відшкодувати 140 тис. грн за суд щодо книги про Стуса

https://racurs.ua/ua/n152982-medvedchuk-maie-vidshkoduvaty-140-tys-grn-za-sud-schodo-knygy-pro-stusa.html

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Віктор Медведчук, проросійський нардеп, має відшкодувати видавництву Vivat витрати на розгляд справи щодо заборони поширення книги «Справа Василя Стуса». Йдеться про суму у 140 тис. грн. Таке рішення ухвалив Київський апеляційний суд.

Про це 8 квітня повідомив адвокат В’ячеслав Якубенко на власній Фейсбук-сторінці.

19 березня апеляційний суд на 99% задовольнив апеляційні скарги мого клієнта Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat, і зняв заборону на поширення книги «Справа Василя Стуса». Я тоді написав, що касаційної скарги Медведчука не буде. Він ситий цим процесом по горло. Учора ситуація змінилася. Апеляційний суд задовольнив заяву видавництва Vivat і додатковою постановою стягнув з Медведчука 139,5 тис. грн, витрачених видавництвом на правову допомогу, — зазначив захисник.

Адвокат додав, що Медведчук подаватиме касаційну скаргу, щоб не платити гроші видавництву.

Нагадаємо, у серпні 2019 року Віктор Медведчук подав позов до суду, яким вимагав заборонити розповсюдження книги «Справа Василя Стуса» авторства Вахтанга Кіпіані. 19 жовтня Дарницький райсуд Києва зобов’язав Кіпіані та видавництво Vivat видалити з твору інформацію про Медведчука та заборонити розповсюдження друкованого тиражу. 19 березня 2021 року Київський апеляційний суд скасував в більшій частині рішення Дарницького райсуду.

У своїй книзі Кіпіані розповідав про судовий процес над Стусом у 1980 році. Медведчук тоді виступав державним адвокатом видатного поета-дисидента. Чимало істориків та свідків тих подій стверджують, що Медведчук фатально вплинув на долю дисидента і звинувачують політика у порушенні норм адвокатської етики. Журналіст написав книгу про Стуса на основі архівних матеріалів колишнього КДБ щодо другої кримінальної справи проти поета, яку було порушено у 1980 році за його участь у діяльності Української Гельсінської спілки та гостру критику радянської влади. Поета як небезпечного рецидивіста тоді було засуджено до 10 років ув’язнення та п’яти років заслання, яке він відбував у таборі особливо суворого режиму в Пермській області Росії. Стус це ув’язнення не пережив і помер 4 вересня 1985 року у карцері за підозрілих обставин.

Нагадаємо, Медведчук прагнув домогтися визнання недостовірними фраз із книги, на кшталт: