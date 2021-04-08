Курс гривні не стримуватиме НБУ — курс валют

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Курс гривні не мають наміру стримувати у Національному банку України, навіть якщо він значно відрізнятиметься від показника, котрий закладено у державному бюджеті на 2021 рік та інших фінансових планах.

У нас реалізується режим плаваючого курсоутворення, тому значення курсу визначається виключно динамікою попиту і пропозиції іноземної валюти на ринку. Ми не триматимемо курс на рівні, передбаченому в бюджеті. Виключно ринок генерує попит і пропозицію, а отже, і визначає курс, — заявив заступник глави НБУ Юрій Гелетій в інтерв’ю ZN.UA.

Таким чином у Нацбанку відповіли на запитання, чи планує регулятор допомагати Міністерству фінансів України у разі виникнення суттєвої різниці між курсом, прописаним у держбюджеті, та курсом в обмінних пунктах. Також Гелетій детальніше зупинився на впливі курсової сезонності.

Курс — це один з показників, що відображає стан нашої економіки. Нашій економіці властива висока частка аграрного сектору, що носить сезонний характер. За таких умов й курсова динаміка має окремі ознаки сезонності, і це нормально. Це, напевно, не те, чого потрібно намагатися позбутися. Нам це треба сприймати як даність і з цим жити, працювати, — резюмував Гелетій.

Нагадаємо, до 2024 року очікується поступове зростання середньої вартості американського долара. За оптимістичним сценарієм валютна пара торгуватиметься на рівні до 28,8 грн/дол, а за песимістичним — до 29,7 грн/дол.