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Это какой-то базар, а не парламент — Тимошенко о настроении Рады
Это какой-то базар, а не парламент — Тимошенко о настроении Рады (ВИДЕО)https://racurs.ua/n153165-eto-kakoy-to-bazar-a-ne-parlament-timoshenko-o-nastroenii-rady-video.htmlРакурс
Юлия Тимошенко, нардеп и лидер партии «Батькивщина», выступает против законопроекта, который предусматривает продажу сельскохозяйственных земель.
Я хочу обратиться ко всем украинцам, потому что в зал Верховной Рады обращаться нет никакого смысла. Хочу передать настроение, которое царит в зале: две трети депутатов отсутствуют. В зале стоит общий базар. Все собрались группами и, вероятно, обсуждают какие-то свои бытовые дела, — сказала она на заседании Верховной Рады во вторник, 13 апреля.
По словам Тимошенко, все ключевые решения принимаются не в Раде, а в администрации президента.
С трибуны я услышала много хороших слов, но они никому не нужны и ничего не изменят. Затолкать депутатов в Раду во время локдауна хотят только с одной целью — за эту сессию протолкнуть два законопроекта, которые обеспечивают продажу сельскохозяйственных земель. А еще протолкнуть изменения в земельный кодекс, чтобы полностью устранить государство от контроля и распродать ценные земли, — сказала она.
Тимошенко также отметила, что депутаты во время заседания «делают селфи и им глубоко пофиг, что происходит с Украиной и ее землей».
Они хотят протолкнуть электронные аукционы, в которых достучаться о продаже земли селянам будет невозможно. Эти законы противоречат национальным интересам. Лоббисты уже видят свои триллионы, заработанные на украинской земле. Я заявляю, что «Батькивщина» выходит за пределы этого зала. Мы объявляем всеукраинский референдум по вопросам запрета продажи сельскохозяйственной земли и будем обращаться к народу, — подытожила она.
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