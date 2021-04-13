Из ОАЭ депортировали 11 из 12 украинок, фотографировавшихся обнаженными, фото: BBC

https://racurs.ua/n153164-iz-oae-deportirovali-ukrainok-kotorye-fotografirovalis-obnajennymi-v-gostinice-v-dubae.html

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Из Объединенных Арабских Эмиратов депортировали 11 из 12 украинок, который в начале апреля задержали в Дубае после участия в скандальной обнаженной фотосессии на балконе популярного отеля Dubai Marina.

Депортация состоялась вчера, 12 апреля, вечером. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

Отмечается, что у одной из задержанных украинок диагностировали коронавирусную болезнь COVID-19, она будет депортирована после выздоровления.

Всей группе запретили дальнейший въезд на территорию ОАЭ, — отметил Николенко. — Благодаря усилиям консульства Украины в Дубаи гражданки получили минимальное из возможных наказаний.



Николенко добавил, что задержанным украинкам, кроме депортации, также могли угрожать немалый штраф и заключение сроком до шести месяцев.

Напомним, 3 апреля в соцсетях появились видеоролики и фотографии обнаженной фотосессии на балконе отеля Dubai Marina. Впоследствии местные правоохранители задержали 40 моделей за нарушение норм общественной морали.