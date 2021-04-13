З ОАЕ депортували українок, які фотографувалися оголеними у готелі в Дубаї

З ОАЕ депортували 11 з 12 українок, які фотографувалися оголеними, фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n153164-z-oae-deportuvaly-ukrayinok-yaki-fotografuvalysya-ogolenymy-u-goteli-v-dubayi.html

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З Об'єднаних Арабських Еміратів депортували 11 з 12 українок, який на початку квітня затримали в Дубаї після участі у скандальній оголеній фотосесії на балконі популярного готелю Dubai Marina.

Депортація відбулася вчора, 12 квітня, ввечері. Про це повідомляє агентство УНН з посиланням на речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

Зазначається, що в одної із затриманих українок діагностували коронавірусну хворобу COVID-19, тож вона буде депортована після одужання.

Усій групі заборонили подальший в’їзд на територію ОАЕ, — зазначив Ніколенко. — Завдяки зусиллям консульства України в Дубаї громадянки отримали мінімальне з можливих покарань.



Ніколенко додав, що затриманим українкам, окрім депортації, також могли загрожувати чималий штраф та ув’язнення терміном до шести місяців.

Нагадаємо, 3 квітня в соцмережах з’явилися відеоролики та фотографії оголеної фотосесії на балконі готелю Dubai Marina. Згодом місцеві правоохоронці затримали загалом 40 моделей за порушення норм суспільної моралі.