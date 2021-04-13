Це якийсь базар, а не парламент — Тимошенко про настрій Ради

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Юлія Тимошенко, нардеп й лідер партії «Батьківщина», виступає проти законопроекту, який передбачає продаж сільськогосподарських земель.

Я хочу звернутися до всіх українців, тому що до залу Верховної Ради звертатися немає ніякого сенсу. Хочу передати настрій, який панує в залі: двох третин депутатів немає. В залі стоїть загальний базар. Всі зібралися групами й, певно, обговорюють якісь свої побутові справи, — сказала вона на засідання Верховної Ради у вівторок, 13 квітня.

За словами Тимошенко, всі ключові рішення приймаються не в Раді, а в адміністрації президента.

З трибуни я почула багато добрих слів, але вони нікому не потрібні й нічого не змінять. Заштовхати депутатів у Раду під час локдауну хочуть тільки з однією метою — за цю сесію проштовхнути два законопроекти, які забезпечують продаж сільськогосподарських земель. А ще проштовхнути зміни до земельного кодексу, аби повністю усунути державу від контролю і розпродати особливі цінні землі, — сказала вона.

Тимошенко також зазначила, що депутати під час засідання «роблять селфі і їм глибоко пофіг, що робиться з Україною та її землею».