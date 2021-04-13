Це якийсь базар, а не парламент — Тимошенко про настрій Ради (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n153165-ce-yakyys-bazar-a-ne-parlament-tymoshenko-pro-nastriy-rady-video.htmlРакурс
Юлія Тимошенко, нардеп й лідер партії «Батьківщина», виступає проти законопроекту, який передбачає продаж сільськогосподарських земель.
Я хочу звернутися до всіх українців, тому що до залу Верховної Ради звертатися немає ніякого сенсу. Хочу передати настрій, який панує в залі: двох третин депутатів немає. В залі стоїть загальний базар. Всі зібралися групами й, певно, обговорюють якісь свої побутові справи, — сказала вона на засідання Верховної Ради у вівторок, 13 квітня.
За словами Тимошенко, всі ключові рішення приймаються не в Раді, а в адміністрації президента.
З трибуни я почула багато добрих слів, але вони нікому не потрібні й нічого не змінять. Заштовхати депутатів у Раду під час локдауну хочуть тільки з однією метою — за цю сесію проштовхнути два законопроекти, які забезпечують продаж сільськогосподарських земель. А ще проштовхнути зміни до земельного кодексу, аби повністю усунути державу від контролю і розпродати особливі цінні землі, — сказала вона.
Тимошенко також зазначила, що депутати під час засідання «роблять селфі і їм глибоко пофіг, що робиться з Україною та її землею».
Вони хочуть протягнути електронні аукціони, до яких достукатися щодо продажу землі селянам буде неможливо. Ці закони суперечать національним інтересам. Лобісти вже бачать свої трильйони, зароблені на українській землі. Я заявляю, що «Батьківщина» виходить за межі цього залу. Ми оголошуємо всеукраїнський референдум з питань заборони продажу сільськогосподарської землі і будемо звертатися до народу, — підсумувала вона.