Стрельба в США — погибли восемь человек

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Ракурс

В США произошла очередная стрельба — по меньшей мере восемь человек погибли в одном из зданий логистической компании FedEx в городе Индианаполис.

По данным правоохранителей, в больницу привезли десятки раненых. Информации о состоянии пострадавших нет. Как рассказала представитель местной полиции Джина Кук, стрелка убили, некоторые СМИ пишут, что он мог покончить с собой. Мотивы его поступка выясняет полиция.

Инцидент произошел поздно вечером в четверг, 15 апреля. На место стрельбы прибыли около 30 полицейских машин.

В заявлении FedEx говорится, что компании известно о «трагической стрельбе» на объекте в Индианаполисе.

По словам свидетелей инцидента, стрелявший был вооружен автоматом.

Здание FedEx расположено недалеко от международного аэропорта Индианаполиса.

Президент США Джозеф Байден 9 апреля предложил Конгрессу первые шаги на пути снижения вооруженного насилия в стране. Среди предлагаемых мер — запрет на свободную продажу комплектующих для оружия.

Предыдущая кровавая стрельба в США произошла в штате Колорадо 23 марта. В супермаркете погибли десять человек, в том числе полицейский.

17 марта в США в результате бойни, устроенной в трех азиатских массажных салонах, погибли восемь человек. Все эти салоны стали объектом нападения одной и той же человека. По подозрению в массовом убийстве в Атланте и ее окрестностях задержали 21-летнего юношу.