Стратегическое водохранилище Крыма стремительно мелеет

https://racurs.ua/n154144-strategicheskoe-vodohranilische-kryma-stremitelno-meleet-foto.html

Ракурс

Белогорское водохранилище начало стремительно мелеть из-за действий российской оккупационной власти, которая две недели назад решила использовать воду из этого объекта на нужды юго-восточного Крыма. По состоянию на начало мая, уровень воды опустился значительно ниже полосы прибоя.

Воды из Белогорского водохранилища спускают больше, чем туда поступает. Соответственно уровень воды в нем стал заметно падать. И это только начало. Летом этот процесс будет происходить гораздо быстрее. Это означает, что запасы полезного объема воды могут иссякнуть еще быстрее, чем в прошлом году, — пишут «Крым.Реалии» со ссылкой на активиста движения «Свободный Крым» из Белогорского района Решада Меметова.

На реке Биюк-Карасу ниже плотины Белогорского водохранилища власти демонтировали земляную дамбу, построенную в прошлом году. Объем воды в крымских водоемах сейчас значительно меньше, чем наблюдался по данным на 1 мая 2020 года — общий объем воды сейчас более 85 млн куб. м, что почти на 9 млн куб. м меньше по сравнению с прошлогодним показателем.

Напомним, по данным Госагентства водных ресурсов Украины, в 2014 году на полуостров ежегодно подавалось свыше 1 млрд куб. м днепровской воды. Около 75−85% потребностей Крыма в водных ресурсах покрывалось благодаря Северо-Крымскому каналу. Собственные водные ресурсы Крыма составляют примерно 910 млн куб. м. в год, а в особо засушливые годы уменьшаются до 430 млн куб. м. Ежегодные питьевые и бытовые нужды жителей Крыма — 101−105 млн куб. м воды, они примерно в девять раз меньше запасов воды на полуострове. То есть потребности населения могут быть обеспечены собственными водными ресурсами Крыма даже в самые засушливые годы.

Потенциальное возобновление Украиной водоснабжения в Крым необходимо России для обеспечения развития промышленности, сельского хозяйства и военных баз, что приведет к дальнейшей милитаризации Азово-Черноморского региона и продолжению «ползучей оккупации» в море. Украина прекратила поставки воды в Крым после его оккупации Россией в 2014 году. Россия так и не смогла решить проблему с пресной водой на полуострове и постоянно обвиняла Украину в «блокаде».

Источник: «Крым.Реалии»