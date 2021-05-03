Дудь вырезал из интервью блогера-украинца тему голодомора и репрессий

https://racurs.ua/n154143-dud-vyrezal-iz-intervu-blogera-ukrainca-temu-golodomora-i-repressiy.html

Ракурс

Иван Рудской — видеоблогер, известный под псевдонимом Ивангай (EeOneGuy), обвинил российского журналиста Юрия Дудя в удалении фрагментов из его интервью. По словам геймера-украинца, речь идет о «главном месседже» разговора, где он рассказывал об Украине, своем отношении к российско-украинской войне, голодоморе и репрессиях СССР.

Дудь вырезал главный месседж. Моя прабабушка — жертва голодомора. Дедушка — жертва репрессий НКВД. А теперь Украина имеет войну с Россией, — написал видеоблоггер в Twitter.

Далее Рудской предположил, что Дудь испугался оставить интервью в начальной форме, потому что это «запрещено законом РФ».

Российский журналист пока не прокомментировал ситуацию.

Интервью украина было записано в Бразилии и опубликовано на Youtube-канале российского журналиста в марте. Иван Рудской, известный под псевдонимом EeOneGuy (Ивангай) — украинский русскоязычный видеоблогер, который с 2014 года считается одним из самых популярных видеоблоггеров Украины. На его Youtube-канал подписались 17 млн пользователей, видеоролики просмотрели почти 4 млрд раз. По словам Рудского, ему дважды предлагали гражданство РФ, однако он отказался. Он также утверждает, что на него оказывали давление «сотрудники органов РФ».