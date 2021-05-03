«Северный поток - 2» временно остановили экологи Германии

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«Северный поток — 2» (Nord Stream 2) хотят остановить экологи — Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия подал иск в административный суд Гамбурга против строительства российского газопровода в исключительной экономической зоне Германии в Балтийском море.

Экологи напомнили, что в начале апреля Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии отклонило их жалобы на достройку последнего участка «Северного потока — 2» протяженностью около 16,5 км. В этой местности газопровод проходит по территории птичьего заповедника, а также разрушает места обитания на морском дне на площади свыше 16 футбольных полей, сообщила пресс-служба экологической организации 3 мая, пишет Deutsche Welle.

Единственный способ ограничить ущерб Балтийского моря — это подать в суд, — заявили экологи.

Еще один иск против строительства газопровода в админсуд Гамбурга в апреле подала также экологическая организация Deutsche Umwelthilfe. На время рассмотрения этих двух исков прекращается действие выданного разрешения на строительство газопровода, рассказали экологи.

Напомним, проектная компания Nord Stream 2 AG впервые после возобновления строительства обнародовала точные данные о ходе прокладки газопровода — на 31 марта было проложено 2 тыс. 339 км из 2 тыс. 460 км необходимых. То есть проект реализован на 95%. Осталось проложить около 121 км (5%) от общей протяженности «Северного потока — 2».

Против строительства активно выступают США, Украина и Балтийские страны, которые опасаются усиления влияния России на энергорынке Европы. Официальный Берлин вместе с Россией стремятся достроить газопровод.

Источник: Deutsche Welle