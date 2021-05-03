«Північний потік - 2» тимчасово зупинили екологи Німеччини

https://racurs.ua/ua/n154142-pivnichnyy-potik-2-tymchasovo-zupynyly-ekology-nimechchyny.html

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«Північний потік — 2» (Nord Stream 2) хочуть зупинити екологи — Німецький союз охорони природи та біорізноманіття подав позов до адміністративного суду Гамбурга проти будівництва російського газогону у виключній економічній зоні Німеччини у Балтійському морі.

Екологи нагадали, що на початку квітня Федеральне відомство з морського судноплавства і гідрографії відхилило їхні скарги на добудову останньої ділянки «Північного потоку — 2» протяжністю близько 16,5 км. У цій місцевості газогін проходить по території пташиного заповідника, а також й руйнує місця проживання на морському дні на площі понад 16 футбольних полів, повідомила прес-служба екологічної організації 3 травня, пише Deutsche Welle.

Єдиний спосіб обмежити збиток Балтійського моря — це подати в суд, — заявили екологи.

Позов проти будівництва газогону у квітні в адмінсуд Гамбурга також подала екологічна організація Deutsche Umwelthilfe. На час розгляду цих двох позовів захисників природи припиняється дія виданого дозволу на будівництво газогону, розповіли екологи.

Нагадаємо, проектна компанія Nord Stream 2 AG вперше після відновлення будівництва оновила дані про перебіг прокладення газогону — на 31 березня було прокладено 2 тис. 339 км із 2 тис. 460 км необхідних. Тобто проект реалізовано на 95%. Залишилося прокласти близько 121 км (5%) від загальної протяжності «Північного потоку — 2».

Проти будівництва активно виступають США, Україна та Балтійські країни, які побоюються посилення впливу Росії на енергоринку Європи. Офіційний Берлін разом з Росією прагнуть добудувати газогін.

Джерело: Deutsche Welle