Дудь вирізав з інтерв’ю тему голодомору і репресій — блогер Івангай

https://racurs.ua/ua/n154143-dud-vyrizav-z-interv-u-blogera-ukrayincya-temu-golodomoru-i-represiy.html

Ракурс

Іван Рудський — відеоблогер, більш відомий за псевдонімом Івангай (EeOneGuy), звинуватив російського журналіста Юрія Дудя у вилученні фрагментів з інтерв’ю. За словами геймера-українця, йдеться про «головний меседж» розмови, де він розповідав про Україну, своє ставлення до російсько-української війни, голодомору та репресій СРСР.

Дудь вирізав головний меседж. Моя прабабуся — жертва голодомору. Дідусь — жертва репресій НКВД. А тепер Україна має війну з Росією, — написав відеоблогер у Twitter.

Далі Рудський припустив, що Дудь злякався залишити інтерв’ю в початковій формі, тому що це «заборонено законом РФ».

Російський журналіст наразі не прокоментував ситуацію.

Інтерв’ю українця було записане у Бразилії та опубліковане на Youtube-каналі російського журналіста у березні.

Іван Рудський, більш відомий під псевдонімом EeOneGuy (Івангай), — український російськомовний відеоблогер, який з 2014 року вважається одним з найпопулярніших відеоблогерів України. На його Youtube-канал підписалися 17 млн користувачів. Його відеоролики подивилися майже 4 млрд разів. За словами Рудського, йому двічі пропонували громадянство РФ, проте він відмовився. Він також стверджує, що на нього чинили тиск «співробітники органів РФ».