Росія запропонувала послуги «миротворців» Ізраїлю

Російська армія. Фото: News ru

https://racurs.ua/ua/n154883-rosiya-zaproponuvala-poslugy-myrotvorciv-izrayilu.html

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Ізраїль продовжує воювати Палестиною та обмінюватися ракетними обстрілами. Натомість Російська Федерація заявила, що готова відправити своїх «миротворців» до Ізраїлю для врегулювання конфлікту.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Богданов, повідомила прес-служба російського зовнішньополітичного відомства.

Він заявив, що російська сторона вкрай стурбована ескалацією конфлікту на кордонах Ізраїлю та заявила про неприпустимість кроків, що можуть призвести до подальшого зростання числа жертв серед мирного населення як із боку Ізраїлю, так із боку сектора Гази.

Підтверджена постійна готовність Москви до надання зацікавленим сторонам посередницьких послуг із метою сприяння якнайшвидшому врегулюванню конфлікту за столом переговорів на відомій міжнародно-правовій основі, — заявили у РФ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ізраїль атакував безпілотний підводний човен ХАМАСу, який перебував на узбережжі сектора Газа. Для цього армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) використовувала бойовий корабель і безпілотний літальний апарат.