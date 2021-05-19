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Ракурс
Российская армия. Фото: News ru

Россия предложила услуги «миротворцев» Израилю

19 мая 2021, 20:00
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Израиль продолжает воевать с Палестиной и обмениваться ракетными обстрелами. В то же время Российская Федерация заявила, что готова отправить своих «миротворцев» в Израиль для урегулирования конфликта.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Он заявил, что российская сторона крайне обеспокоена эскалацией конфликта на границах Израиля и заявила о недопустимости шагов, которые могут привести к дальнейшему росту числа жертв среди мирного населения как со стороны Израиля, так и со стороны сектора Газа.


Подтверждена постоянная готовность Москвы к предоставлению заинтересованным сторонам посреднических услуг с целью содействия скорейшему урегулированию конфликта за столом переговоров на известной международно-правовой основе, — заявили в РФ.

Напомним, ранее мы сообщали, что Израиль атаковал беспилотную подводную лодку ХАМАСа, которая находилась на побережье сектора Газа. Для этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) использовала боевой корабль и беспилотный летательный аппарат.

Источник: Ракурс


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